Coronavirus, il concerto casalingo di Sting per i fan in quarantena. Guarda il video

Sting ha pubblicato in streaming un breve concerto casalingo registrato per tutti i suoi fan in quarantena.

L'ex leader dei Police ha interpretato all'interno del suo studio casalingo tre dei suoi brani più celebri della sua carriera.

Imbracciando una semplice chitarra acustica Sting si è esibito dalla sua casa inglese nel Wiltshire suonando “Message in a Bottle” “Fragile” e “Englishman in New York”.

Prima dell'esibizione Sting ha voluto lanciare un messaggio a tutti i suoi fan e un ringraziamento speciale a medici, infermieri e operatori sanitari in prima linea per combattere il coronavirus:"Sono abbastanza fortunato da avere uno studio di registrazione qui in casa, dove posso lavorare ogni giorno. Sono molto fortunato. Sono anche grato ai nostri operatori sanitari, che stanno facendo un lavoro straordinario, rischiando la vita ogni giorno in prima linea. La cosa migliore che possiamo fare è aiutarli, non ammalandoci per non aumentare il loro carico di lavoro, perché siamo tutti con loro."

Sting ha poi voluto esprimere un pensiero speciale per la città di New York, colpita in maniera devastante dalla diffusione del covid-19: "Alcune delle mie città preferite al mondo sono state colpite da questo virus. Non ultima New York, la mia casa adottiva. Quindi questa è una canzone su New York, augurandole di ritornare al suo tempo migliore”.

Guarda QUI l'esibizione di Sting dalla sua casa nel Wiltshire: