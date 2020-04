Coronavirus, Corey Taylor mette all’asta 13 chitarre in beneficenza per aiutare le persone colpite dall'emergenza

Anche Corey Taylor scende in campo per aiutare in un momento difficile come quello che stiamo vivendo: il frontman degli Slipknot ha deciso di mettere all’asta 13 chitarre della sua collezione per raccogliere fondi a favore del Direct Relief, associazione no-profit impegnata in prima linea per aiutare chi ha bisogno in questo periodo di emergenza dovuto al Coronavirus. Ad annunciare l’asta è stato lo stesso artista tramite un messaggio su Twitter.

Bid on 13 used and signed guitars I'm auctioning off to benefit @DirectRelief's COVID-19 efforts. Every guitar comes with a case and COA. Lets help @DirectRelief provide PPE and essentials to healthcare workers. See the auction here: https://t.co/QAq9uzivwU pic.twitter.com/VHjnHYCB3i — Corey Taylor (@CoreyTaylorRock) April 28, 2020

L’asta è già attiva su eBay e continuerà fino al 7 maggio. Gli strumenti verranno consegnati completi di custodia e certificato di autenticità e saranno tutti autografati da Corey Taylor. È possibile scegliere tra chitarre acustiche, elettriche e bassi; tra i vari modelli disponibili ci sono anche alcuni pezzi rari o pregiati, come ad esempio uno dei 400 esemplari esistenti della Gibson Memphis Dave Grohl DG-335, oppure una Gold Top Gibson Classic Les Paul, una Fender acustica di colore marrone chiaro, uno dei 200 esemplari esistenti della Gibson Dave Grohl Signature di colore blu perlato e un basso SDGR.

Come tutte le altre band, anche gli Slipknot al momento sono fermi: a causa della pandemia, infatti, sono stati costretti ad annullare il tour in Asia previsto a marzo. Al momento, però, il Knotfest Roadshow tour è ancora in programma e la prima tappa è prevista per il 30 maggio a New York. L’ultimo album della band, We Are Not Your Kind, è uscito lo scorso agosto.