Alanis Morissette, il nuovo singolo "Diagnosis" è un omaggio alla forza di chi combatte la depressione. Ascoltalo qui

Alanis Morissette lancia il suo nuovo singolo, "Diagnosis". Scritta in collaborazione con Michael Farrell e prodotta da Alex Hope, la canzone affronta il tema della depressione e delle malattie mentali in genere. Si spinge oltre la cantante, e cerca di spiegare in musica quali sono le sfide e lo stigma che le persone che soffrono di queste patologie affrontano ogni giorno. "I’ve not left the house in a while/I’ve not felt a glimpse of ease/And I have not made much headway/Since I have come back from the war", si legge nel testo.

"Diagnosis" è contenuto nel nuovo album della cantautrice canadese "Such Pretty Forks In The Road", ed è il terzo singolo dopo "Reasons I Drink" e "Smiling". Quest'ultimo brano è stato scritto per il musical di Broadway "Jagged Little Pill", ispirato al terzo, omonimo e più rappresentativo, album dell'artista.

Per promuovere "Such Pretty Forks in the Road" e per omaggiare il 25° anniversario di "Jagged Little Pill", Alanis aveva programmato per quest'anno un tour mondiale, che a causa del Covid-19 ha subito una battuta d'arresto. Le tappe, infatti, sono in aggiornamento. Anche il nuovo disco, che doveva essere pubblicato il 1° maggio, è stato rimandato per colpa dell'epidemia. La cantante ha dato l'annuncio ai suoi fan qualche giorno fa sui social. Ecco il post.

Ascolta qui la nuova canzone di Alanis Morissette.