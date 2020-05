Alanis Morissette suonerà in streaming col cast di "Jagged Little Pill" a favore delle persone rimaste senza lavoro

Il musical di Broadway "Jagged Little Pill", ispirato all'omonimo album di Alanis Morissette - e di cui l'artista firma anche l'adattamento musicale - è bloccato a causa del Covid-19. Per non abbandonare il suo pubblico, la cantante insieme al cast dello spettacolo daranno vita a uno streaming molto speciale. Con loro ci saranno anche lo scrittore dello show Diablo Cody e la regista Diane Paulus. L'appuntamento è fissato per martedì 19 maggio dalle 20:00 alle 21:00 ET, sui canali Facebook e YouTube di "Jagged Little Pill".

"You Live, You Learn: A Night with Alanis Morissette and Jagged Little Pill", questo il nome dell'evento, sarà condotto da Alanis in persona, insieme a Justin Hilton, fondatore di SafePlace International. Lo show ha uno scopo benefico: è stata istituita una raccolta fondi per chi lavora nel mondo dello spettacolo e della musica.

Durante lo streaming, il cast del musical si esibirà e invierà messaggi d'amore e solidarietà. Insieme ad Alanis ci saranno anche il coreografo di fama mondiale Sidi Larbi Cherkaoui e il direttore d'orchestra Tom Kitt. Da oggi fino a martedì prossimo, i fan potranno partecipare a un concorso a premi sul sito dello spettacolo. Inoltre, potranno inviare i video con le loro personalissime versioni dei brani di Alanis: le migliori saranno trasmesse durante il live.

In una recente intervista, i produttori del musical hanno dichiarato: "Ispirati dalla nostra guida spirituale Alanis Morissette, l'intera famiglia Jagged Little Pill è entusiasta di riunirsi per condividere musica e messaggi di gioia, di guarigione, di resistenza e di gratitudine. Ringraziamo immensamente AmEx per averci dato l'opportunità e il nostro cast e il nostro team creativo per aver tenuto alto lo Jagged Little Spirit durante questo periodo di prova".

Nell'attesa, possiamo iniziare ad entusiasmarci con il cast del musical che canta "Thank U", dedicandola a tutti gli operatori sanitari che stanno lottando senza sosta.