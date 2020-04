David Bowie: pubblicate le prime immagini e clip del biopic Stardust! Guarda il video

Sono state pubblicate in rete le prime sequenze di "Stardust", l'attesissimo primo biopic dedicato alla vita del leggendario David Bowie.

Annunciato all'inizio dell'anno scorso, il film seguirà il futuro Duca Bianco (interpretato dall'attore Johnny Flynn) attraverso il suo primo viaggio negli Stati Uniti nel 1971. All'epoca Bowie aveva 24 anni e per la prima volta si trovò davanti ad un mondo completamente nuovo, forse non ancora pronto per lui. Il film racconterà nel dettaglio le ispirazioni e gli eventi della vita che hanno dato vita al suo leggendario alter ego Ziggy Stardust, mostrando la trasformazione e le genesi di una delle più grandi icone culturali del mondo.

Il film, scritto e diretto da Gabriel Range, avrebbe dovuto essere presentato questa settimana in anteprima al Tribeca Festival Festival ma, a causa dell'emergenza coronavirus, la presentazione è stata rinviata ma i produttori hanno deciso di andare avanti con la promozione lanciando il film attraverso un portale online privato.

All'interno della prima clip diffusa online Bowie, interpretato da Flynn, discute delle sue prospettive e aspettative negli Stati Uniti con Ron Oberman, pubblicista della Mercury Records, interpretato dall'attore Marc Maron. Ne consegue uno scambio di battute tra i due in cui Bowie afferma che la Mercury Records ha dei dubbi sul suo album "The Man Who Sold the World" e sul tour degli Stati Uniti, ma Oberman afferma di non pensarla assolutamente così: "Credo che diventerai la più grande dannata stella in America. Seriamente, questo è un ottimo disco. È un ottimo disco. È solo che nessuno sa come venderti in America".

Guarda qui la prima clip estratta da "Stardust", il biopic sulle origini di David Bowie: