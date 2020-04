La quarantena di Mick Jagger dopo l'annullamento del tour: le prove in isolamento. Guarda la foto

A causa dell'emergenza coronavirus molti concerti sono stati annullati o riprogrammati, la maggior parte dei quali direttamente al 2021. Uno dei tour che purtroppo è stato posticipato è quello americano dei The Rolling Stones che al momento è stato rimandato senza una data precisa. L'annuncio è stato fatto qualche settimana fa attraverso gli account ufficiali della band, tra i quali quello di Mick Jagger:

Ma come starà passando la quarantena il leggendario leader degli Stones? È lo stesso Jagger (in grande forma) a svelarcelo condividendo con tutti i suoi follower una foto scattata all'interno della sua casa mentre prova i brani della sua band, rigorosamente in isolamento.

La foto è stata condivisa il giorno di Pasqua, augurando a tutti i suoi fan delle buone feste.

Il ritorno sul palco del leader degli Stones è atteso da molto tempo, dopo una prima serie di concerti avvenuti pochi mesi dopo l'operazione al cuore di esattamente un anno fa. Nel frattempo Mick Jagger è stato protagonista anche del film "The Burnt Orange Heresy" del regista Giuseppe Capotondi, presentato durante l'ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia, in cui interpreta il collezionista d'arte Cassidy, mandante di un furto milionario.