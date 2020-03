Coronavirus, Metallica: pubblicato il secondo concerto integrale per i fan in quarantena! Guardalo qui

Come inaugurato e promesso la settimana scorsa, a causa delle misure di contenimento dettate dall'emergenza coronavirus, i Metallica hanno deciso di stare vicino ai loro fan chiusi in casa! La band di James Hetfiled e Lars Ulrich, tramite l'iniziativa #MetallicaMondays, ha deciso di regalare due ore di pura potenza rock con la diffusione in streaming dei loro concerti integrali.

Questa settimana, per il secondo appuntamenti, i Metallica hanno trasmesso il concerto di Parigi dello scorso 8 settembre 2017 all'AccorHotel Arena.

Guardalo e goditelo qui!