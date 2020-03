I Linkin Park hanno trasmesso uno dei loro primi live del periodo Hybrid Theory. Guardalo qui

I Linkin Park hanno annunciato che trasmetteranno in live streaming uno del loro primi concerti dell'era Hybrid Theory mai visto prima in occasione dell'inizio delle celebrazioni del ventesimo anniversario dall'uscita dell'album.

Quale migliore occasione per trascorrere qualche ora di leggerezza e buona musica in questi giorni di isolamento sociale dopo le restrizioni imposte per contrastare la diffusione del coronavirus.

La band ha annunciato che i membri superstiti della formazione parteciperanno al live stream, commentando e dando la loro opinione sul live. L'appuntamento è per le 19:00 di martedì 24 marzo e sarà possibile vederlo in diretta anche nel player sottostante:

La dichiarazione della band: "Quest'anno celebreremo il 20° anniversario dall'uscita di Hybrid Theory, il nostro primo album. Abbiamo in programma molte cose speciali durante tutto l'anno e vogliamo che voi ne facciate parte".