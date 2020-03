The Batman, pubblicate le prime foto della nuova Batmobile! Guardale qui

In questo periodo sono iniziate le riprese di The Batman, il nuovo film dedicato al celebre eroe mascherato di Gotham City che, in questo episodio, sarà interpretato da Robert Pattinson. Negli ultimi giorni il regista della pellicola, Matt Reeves, ha deciso di condividere con i fan alcuni scatti del set che mostrano l’attore in azione nel suo nuovo costume da uomo pipistrello.

Poche ore fa, invece, il regista ha pubblicato sui social le prime foto della Batmobile, la celeberrima vettura di Batman che per questo nuovo film è stata completamente ridisegnata. L’automobile del supereroe, infatti, ha abbandonato le linee massicce e simili a quelle di un carro armato della vettura dei film di Christopher Nolan per tornare a quelle più sportive e simili alla macchina usata nei film diretti da Tim Burton. Considerando che questo nuovo episodio dovrebbe essere ambientato negli anni ’90, la scelta sembra quella più azzeccata.

Oltre a Robert Pattinson, The Batman vedrà come protagonisti Jeffrey Wright nei panni del Commissario Gordon, la figlia di Lenny Kravitz, Zoe, nei panni di Catwoman, Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, Andy Serkis in quello di Alfred Pennyworth e infine Paul Dano in quello dell’Enigmista. Il film arriverà nelle sale il 25 giugno del 2021, dunque l’attesa è ancora lunga ma, almeno a giudicare da queste foto, probabilmente varrà la pena aspettare, perché questa nuova avventura di Batman ha tutta l’aria di voler stupire il pubblico.