Zoë Kravitz rivela: “Ho provato a liberarmi del mio cognome, ma non ho potuto”

Come accade spesso ai figli delle star, anche per Zoë Kravitz non è stato facile farsi largo nel mondo dello spettacolo per il timore di essere associata a suo padre, Lenny Kravitz, o a sua madre, l’attrice Lisa Bonet. Indiscutibilmente, però, è il cognome del padre quello che pesava di più ed è per questo che in passato, quando era ancora agli esordi e voleva dimostrare a tutti di avere talento e di non essere solo la figlia di due star, ha pensato di liberarsene, ad esempio scegliendo un nome d’arte.

Ben presto, però, Zoë ha scoperto che questo suo progetto non era realizzabile: “Ho pensato di non utilizzare più il mio cognome – ha rivelato durante una recente puntata di Armchair Expert, il podcast di Dax Shepard – ci ho provato, ma non ha funzionato. La gente tende a dimenticarti. Nessuno ha risposto in modo positivo alla mia idea. L’ho anche proposta al mio agente ma non è stato possibile realizzarla”.

Quando ha avuto questa idea, ormai Zoë Kravitz era diventata famosa con il suo vero nome e cambiarlo in quella fase sarebbe stato un azzardo, perché il pubblico avrebbe potuto dimenticarla ben presto. Alla fine, dunque, l'attrice ha dovuto accettare il fatto di essere una figlia d’arte e ha dovuto farlo anche per non deludere il padre Lenny che, a quanto pare, è rimasto profondamente ferito dal progetto della figlia di utilizzare un altro nome. “Ricordo che una volta ho parlato di questa mia idea a mio padre e mi sono resa conto di averlo rattristato – ha raccontato l’attrice – quindi alla fine sono stata costretta a continuare a convivere con il mio nome. Mi sono sempre sentita insicura pensando al fatto che la gente mi avrebbe sempre associato alla mia famiglia ma adesso questa cosa mi piace – ha concluso – sono molto orgogliosa dei miei genitori ed è davvero bello”.

Zoë Kravitz, insomma, sembra aver imparato ad apprezzare il suo nome e ha capito che il legame con i suoi genitori rappresenta per lei un punto di forza e non di debolezza. Del resto, il suo talento è innegabile e non dipende certo dal fatto di essere una figlia d’arte: oggi Zoë è infatti un’attrice molto apprezzata e, secondo il Celebrity Net Worth, al momento è anche una delle più ricercate. Il suo valore si aggira intorno agli 8 milioni di dollari a film, una cifra che è destinata probabilmente a salire visto che il suo successo continua a crescere dopo ogni pellicola.

La sua carriera al cinema è iniziata nel 2007 con due film, la commedia romantica “Sapori e dissapori” e il thriller “Il buio nell’anima”: da allora Zoë non si è mai fermata e ha lavorato a molti altri film e serie tv, fino a ottenere il ruolo di Catwoman nel nuovo film di Batman, di prossima uscita. È stato, però, il film “Divergent” nel 2014 a consacrarla definitivamente come star del cinema: da allora Zoë ha capito che il suo nome non sarebbe più stato un peso perché ormai il suo talento come attrice era stato riconosciuto da tutti.