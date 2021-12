The Batman, il regista Matt Reeves: "Il ruolo di Robert Pattinson è ispirato a Kurt Cobain"

Nel 2022 una nuova incarnazione del vigilante di Gotham arriverà sui grandi schermi di tutto il mondo: il Batman di Robert Pattinson.

The Batman, che oltre a Pattinson vedrà nel cast anche Zoe Kravitz e Colin Farrell, sarà la pellicola che rilancerà il personaggio del cavaliere oscuro e per questa nuova veste sarà diretto da Matt Reeves. In una recente intervista il regista ha dichiarato che il suo "nuovo" Bruce Wayne sarà ispirato alla figura di Kurt Cobain: "Solitamente quando scrivo ascolto molta musica e mentre stavo scrivendo il primo atto del film ho messo in riproduzione “Something In The Way” dei Nirvana. È stato allora che mi è venuto in mente che, piuttosto che rendere Bruce Wayne la solita versione da playboy che abbiamo sempre visto, esisteva un'altra versione del personaggio che ha attraversato una grande tragedia ed è diventato uno che vive come un recluso".

Lodando l'interpretazione di Robert Pattinson il regista ha aggiunto: "Nel film si può davvero percepire la sua vulnerabilità e la sua disperazione, ma puoi anche sentire il suo potere. Ho pensato che fosse un ottimo mix. Ha quel qualcosa anche di Kurt Cobain, dove sembra una rock star, ma ti sembra anche che possa essere uno che vive come un recluso".

La sinossi ufficiale del film: "Due anni di stalking per le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo la paura nel cuore dei criminali, hanno portato Bruce Wayne nelle profondità delle ombre di Gotham City. Con solo pochi alleati fidati, Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e James Gordon (Jeffrey Wright), tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come l’unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di macchinazioni sadiche, una scia di indizi criptici manda il più grande detective del mondo a indagare negli inferi, dove incontra personaggi come Selina Kyle/Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton/Enigmista (Paul Dano). Batman deve stringere nuove relazioni, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affligge Gotham City."

Guarda il trailer: