Slipknot, Corey Taylor: “Ci sono stati momenti in cui ho pensato di lasciare la band. Ma sono qui”

In oltre 20 anni di attività, anche gli Slipknot hanno vissuto momenti difficili, come del resto capita a tutte le band più longeve. Di questo argomento ha parlato Corey Taylor in un’intervista per Kerrang: “I momenti di tensione sono stati sicuramente di più di quelli belli – ha dichiarato – noi siamo tutti frenetici. Ciascuno di noi ha un background diverso, sia a livello musicale, che culturale e di ambiente. A volte è stata dura. Ma la cosa che ho notato nell’andare avanti e nel continuare a fare ciò che ancora facciamo, è ci siamo concessi di riconoscere davvero cosa c'è di buono in noi. Ci siamo concessi di prendere le distanze dallo stoicismo che deriva dall’essere del Midwest e ci siamo accettati l’un l’altro”.

Gli Slipknot, dunque, hanno mostrato una grande maturità nel saper superare le incomprensioni e le divergenze accettandosi così come sono: “Ci rendiamo conto che bisogna lavorare duro per far parte di questa band – ha proseguito Taylor – e quando tutti perseguiamo questo scopo c’è una riconoscenza che prima forse pensavamo di non poter mostrare. Invece adesso più la mostriamo e più ci sentiamo fratelli”.

Il frontman ha rivelato di aver pensato più volte di mollare tutto, ma alla fine non lo ha mai fatto: “Ci sono stati momenti in cui sono andato davvero molto vicino all’andarmene via – ha detto – e sono davvero felice di non averlo fatto, a essere onesto. La ricompensa è stata fantastica, soprattutto adesso che ci stiamo esibendo a un livello che è ancora di prim’ordine. Senza contare il fatto che stiamo scrivendo musica che è ancora molto buona e in grado di metterci in contatto con un’intera nuova generazione, il che è assurdo. Se devo essere sincero, non penso che avremmo mai potuto realizzare tutto questo con qualcun altro”. Quando hanno iniziato, gli Slipknot non si aspettavano di raggiungere un così grande successo: “Non ci aspettavamo nulla di tutto ciò – ha detto ancora Taylor per poi concludere – sulla carta pensavamo che non ce l’avremmo mai fatta, e invece eccoci qui. È una sensazione davvero strana”.

Anche quest’anno la band realizzerà l’ormai celebre Knotfest Roadshow tour, una sorta di festival itinerante che vede protagonisti insieme a loro anche altri musicisti. Per l’edizione 2020 è prevista la partecipazione di band come A Day To Remember, Underoath e Code Orange. Quest’anno il festival inizierà il 30 maggio a New York e terminerà il 25 giugno in Texas. Intanto gli Slipknot stanno continuando il loro tour promozionale dell’ultimo disco, We Are Not Your Kind, uscito lo scorso agosto: a tal proposito, si esibiranno al Mediolanum Forum di Milano l’11 febbraio, con i Behemoth come band di spalla.