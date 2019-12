AC/DC, Brian Johnson ha donato una casa ad un’associazione che aiuta i bambini che hanno subito abusi

Che il cantante degli AC/DC e sua moglie Brenda abbiano un cuore d’oro ormai è un fatto noto: Brian Johnson e sua moglie, infatti, da anni sono impegnati su diversi fronti in opere di beneficenza. L’ultima risale a pochissimo tempo fa: a darne notizia è stata la All Star Children’s Foundation, un’organizzazione non-profit che si occupa di bambini che hanno subito maltrattamenti e abusi e del loro affidamento presso nuove famiglie.

È proprio questa l’organizzazione che ha ricevuto un grande dono da parte di Brian e Brenda: una proprietà che è poi stata rivenduta per un totale di 335mila dollari, una grossa cifra che verrà utilizzata per i futuri progetti dell’associazione. “Negli ultimi due anni la All Star ha ricevuto un grande supporto da parte di Brenda e Brian Johnson e anche di altre persone impegnate nel sociale e premurose – ha dichiarato Stephen Fancher, il direttore della fondazione – i loro straordinari doni hanno davvero fatto la differenza”.

L’impegno del frontman degli AC/DC e di sua moglie con la All Star è iniziato proprio due anni fa grazie al co-fondatore dell’associazione, Graci McGillicuddy, che ha illustrato alla coppia la missione e i progetti della stessa fondazione. Brian e Brenda sono rimasti molto colpiti da ciò che hanno appreso e per questo hanno così deciso di impegnarsi in prima persona per fornire ai bambini aiutati dalla struttura l’assistenza necessaria per superare i traumi subiti e trovare una famiglia amorevole che possa prendersene cura.

Grazie al sostegno della coppia e di tanti altri benefattori, la All Star ha quasi completato la costruzione del “Campus of Caring”, una struttura situata nella città di Sarasota, in Florida, che ospiterà una sorta di casa-famiglia per i bambini che hanno subito maltrattamenti, oltre che dei locali adeguati per farli crescere e guarire dai loro traumi. “Dennis e Graci faranno in modo che questi bimbi credano negli angeli – ha detto Brenda Johnson – perché le persone come loro che dirigono questa associazione sono dei veri angeli”.

“Hanno unito un’intera comunità per una causa comune, ossia aiutare i bambini che sono cresciuti in ambienti incredibili dove hanno vissuto esperienze di violenza e maltrattamenti – ha aggiunto Brian – non c’è cosa più bella di essere riusciti a contribuire alla costruzione del campus della All Star. Io e Brenda siamo onorati di far parte di questa comunità”.