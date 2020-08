Cina, il ristorante che pesa i clienti per evitare lo spreco alimentare

Per combattere lo spreco a tavola un ristorante cinese ha pensato di introdurre un metodo piuttosto bizzarro: pesare le persone all'ingresso del locale.

La notizia arriva da Changsha, capoluogo della provincia centrale dello Hunan, dove il proprietario di un noto locale ha posizionato due bilance all'ingresso per pesare i clienti.

Una volta pesati, il risultato viene annotato su un'app che, in base ad una serie di parametri medici, calcola le giuste porzioni che ogni cliente può ordinare.

Qualche esempio? Una donna di 40 chili non dovrebbe ordinare più di due piatti. Mentre la porzione ideale per un uomo tra i 70 e gli 80 chili è di tre piatti.

Il motto del locale è: “Vuotate i piatti, non lasciate cibo che finisce nella spazzatura”. L'iniziativa, pensata per sensibilizzare la clientela sul tema dello spreco alimentare, è stata promossa anche sui social dove, neanche a dirlo, la campagna è diventata virale ottenendo in poco tempo più di 300 milioni di visualizzazioni.

Ovviamente l'iniziativa ha scatenato non poche polemiche da parte di chi sostiene che chiedere il peso dei clienti all'ingresso del locale rappresenti una violazione della privacy oltre che una discriminazione. Il proprietario del locale, dal canto suo, si è scusato, sostenendo che la pesatura dei clienti non è una schedatura, ma soltanto un'iniziativa di sensibilizzazione.