Le foto più belle e la scaletta del concerto degli Slipknot al Castello Scaligero di Villafranca di Verona.

Pics: Mathias Marchioni

SCALETTA:

Disasterpiece

Wait and Bleed

All Out Life

Sulfur

Before I Forget

The Chapeltown Rag

Dead Memories

Unsainted

The Heretic Anthem

Psychosocial

Duality

Custer

Spit It Out

Encore:

People = Shit

Surfacing