Mini Remastered Marshall Edition: 100% rock’n’roll. Guarda le foto e il video

Marshall Amplification quest'anno compie 60 anni e per celebrare la ricorrenza a creato, in collaborazione con David Brown Automotive, una Mini a tema musicale. Da questa unione è nato il modello Mini Remastered Marshall Edition progettato con un amplificatore combo Marshall DSL1 su misura nel bagagliaio foderato in pelle, un sistema audio con tweeter montati sul cruscotto e altoparlanti aggiuntivi nelle portiere e un punto di ricarica per le cuffie wireless. In più c'è anche un altoparlante bluetooth portatile Marshall Emberton integrato nel bagagliaio.

Dal punto di vista grafico Mini Remastered Marshall Edition presenta uno schema di colori nero e oro. Le sue ruote sfoggiano i loghi Marshall al centro con le pinze dei freni verniciate in oro. Frizione, freno e acceleratore sono rifiniti in oro con inciso 'skip track', 'pause' e 'play'.

"Siamo orgogliosi di collaborare con Marshall Amplification", ha dichiarato David Brown, CEO di David Brown Automotive. “Siamo enormemente influenzati dalla musica e collaborare con un marchio tanto iconico per creare questa Mini Remastered speciale per i suoi sessanta anni di attività era un'opportunità che non volevamo perdere".

Jon Ellery, amministratore delegato della Marshall, ha aggiunto: "La Mini Remastered Marshall Edition è un modo davvero appropriato di celebrare il nostro anniversario, unendo il nostro marchio, orgogliosamente britannico, con una versione splendidamente eseguita di un design iconico, come l'auto più amata della Gran Bretagna. Un abbinamento perfetto".

Non si sa ancora quanto costerà di preciso la Mini Remastered Marshall Edition (prodotta in 60 esemplari), ma il sito automobilistico britannico Top Gear stima che avrà un prezzo superiore ai 115.000 euro.