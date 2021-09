Queen: le foto del nuovo negozio a Londra

E' aperto lo shop dei Queen in Carnaby Street (al numero 57) a Londra che rimarrà attivo fino a gennaio del prossimo anno: Queen The Greatest è descritto come un "negozio pop-up esperienziale" che presenterà una serie di oggetti di musica, moda e lifestyle per festeggiare i 50 anni del gruppo.



Lo store, sviluppato su due piani, resterà aperto sette giorni su sette (dalle 11 alle 19 tranne la domenica che sarà aperto dalle 12 alle 18). Ogni mese lo spazio cambierà tra musica, arte e design. Le installazioni visive permetteranno ai visitatori di esplorare la storia decennale dei Queen, mentre ogni settimana saranno presentati nuovi prodotti con eventi ad hoc.

(photo Getty Images)