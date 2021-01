Jimi Hendrix: in vendita la sua ex villa di Los Angeles per poco più di 3 milioni di euro. Guarda le foto!

La villa appartenuta a Jimi Hendrix che si trova nel Topanga Canyon a Los Angeles è in vendita per circa 3.100.000 euro. La proprietà, costruita nel 1968, è grande circa 500 metri quadrati ed è stata disegnata dall'architetto Harry Gesner. Messa in vendita per la prima volta nel 1970 (alla morte del chitarrista) dal 2013 è diventata la casa del compositore Daniel Licht (celebre per Dexter che compro la proprietà per circa 2 milioni di euro) a sua volta scomparso nel 2017. Ora i suoi eredi hanno deciso di vettere in vendita la magione. Tra le curiosità della proprietà, oltre alla torre con vista a 360°, la presenza di cinque bagni e 'solo' tre camere da letto. (Photo credit The MLS / California Top Homes)