Eruption in the Canyon: 212 Days and Nights with the Genius of Eddie Van Halen. Scopri tutte le info sul libro di Andrew Bennett dedicato a Eddie Van Halen

Virgin Radio ha avuto il piacere di avere come ospite di una puntata di Paola Is Virgin At Night con Paola Maugeri il regista e fotografo Andrew Bennett autore del libro Eruption in the Canyon: 212 Days and Nights with the Genius of Eddie Van Halen dedicato al compianto Eddie Van Halen. Un libro fotografico straordinario che racconta per immagini la storia di una amicizia vera e il 'backstage' della vita di uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi.



"Una notte del 2004 stavo dormendo quando il mio telefono squillò, ed era Eddie Van Halen. Un'ora dopo eravamo al 5150 a condividere una bottiglia di vino". Così inizia il capitolo di apertura del libro fotografico che racconta per immagini la storia di una amicizia vera e il 'backstage' della vita di uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi.

Andrew predentemente aveva realizzato video per i Deftones, The Dresden Dolls, Nickelback e molti altri artisti. Si è dedicato a questo progetto per quas un anno finendo per essere una presenza quotidiana al 5150, l'home studio di Eddie, per quasi un anno dal 2006 al 2007, documentando la reunion della band e le session in studio.

Avete presente la Frankenstein che è stata recentemente esposta al Metropolitan Museum of Art di New York? Andrew spesso doveva spostare quella, e altre chitarre di inestimabile valore, dal divano per dormire o trovare spazio per scattere le sue fotografie!

Ma non è tutto, il libro oltre a mostrare Eddie Van Halen senza filtri racconta di storie inedite raccontate a Andrew dallo stesso Eddie. Eruption in the Canyon: 212 Days and Nights with the Genius of Eddie Van Halen offre al lettore una visione intima del fantastico musicista Eddie mostrando anche il suo lato più umano regalando la sensazione al lettore di essere nella stanza insieme a Eddie.





CLICCA QUI PER AVERE TUTTE LE INFO SUL LIBRO