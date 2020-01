Tributo a Jeff Buckley: guarda le sue foto più belle

Era nato il 17 novembre 1966 Jeff Buckley, il grande cantautore e chitarrista tragicamente scomparso nel 1997, lasciando un desolante vuoto nel cuore dei fan.

Figlio del musicista Tim Buckley, era in realtà cresciuto con la madre violoncellista e con il patrigno Ron Moorhead, che gli avevano fatto conoscere, fin da piccolo, sia la musica classica che il rock di Jimi Hendrix, Led Zeppelin e Pink Floyd. Con il passare degli anni, Jeff si era interessato anche al jazz, al blues, alla musica quawwali di Nusrat Fateh Ali Khan, alla canzone francese, al rhythm and blues. Il suo album d'esordio, Grace, del 1994, suscitò un entusiasmo generale, fu disco d'oro negli Stati Uniti in Francia e sei volte disco di platino in Australia.

Jeff scomparve il 29 maggio del 1997 a causa di un tragico incidente. Desideroso di fare una nuotata nel Wolf River, un affluente del Mississippi nei pressi di Memphis, Jeff si immerse completamente vestito nelle acque del fiume e scomparve. Inutili gli sforzi per cercarlo: il corpo riemerse solo il 4 giugno. L'ipotesi più accreditata è che durante la sua nuotata un battello creò un gorgo, causando l'annegamento dell'artista.

Oltre a "Grace", sono stati pubblicati, postumi, gli album "Sketches For My Sweetheart The Drunk", "You And I" e numerose raccolte e cd live

Photo Getty Images