Motörhead, l'incredibile traccia di basso di Lemmy in "Ace Of Spades". Ascoltala qui

Il grande Lemmy Kilmister rappresenta senza ombra di dubbio una delle figure più riconoscibili e iconiche nella storia del rock. La sua immagine incarna forse essa stessa lo stereotipo della rokstar tra stile, eccessi e musica.

Ma ciò che molti musicisti ricordano di lui è soprattutto il suo basso Rickenbacker. Quello che è stato veramente il punto di svolta per i Motörhead è senza alcun dubbio il suono che riuscì a dare al suo strumento. Forse non tutti sanno che Lemmy è nato come chitarrista, perciò quando si approcciò al basso nei Motörhead lo suonava come una chitarra.

Lemmy usava solo il pickup degli alti posteriore, al massimo del volume. Come riuscì ad ottenere quel suono così secco e potente? Semplicemente alzando al massimo il suo amplificatore Marshall Super Head facendo scaldare tutte le valvole.

Ricordiamo il suo suono così immortale con la traccia di basso isolata del suo brano forse più famoso di sempre: Ace Of Spades