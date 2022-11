Eddie Vedder sale sul palco con gli Who durante un concerto di beneficenza. Guarda il video

Pochi giorni fa gli Who hanno suonato durante un evento privato tenutosi a Los Angeles per raccogliere fondi da destinare alla Teen Cancer America. La band di Roger Daltrey e Pete Townshend è stata raggiunta sul palco da Eddie Vedder per cantare The Seeker, brano del 1970.

Roger Daltrey ha presentato sul palco il frontman dei Pearl Jam confessando che durante l'esibizione non sarebbe riuscito a raggiungere le note più alte del brano perché al momento, scherzando, "non riesce a stringere troppo le palle".

Non è la prima volta che Eddie Vedder collabora con gli Who. Nel 2014 è salito sul palco a Londra in occasione del 50° anniversario della band, e cinque anni dopo ha suonato in apertura della band di Roger Daltrey e Pete Townshend allo stadio di Wembley. I Pearl Jam sono soliti reinterpretare dal vivo alcuni brani degli Who: negli ultimi anni Eddie Vedder e soci hanno proposto sul palco I Can't Explain, I'm One, Baba O'Reilly, The Real Me, The Kids Are Alright, My Generation e Blue, Red And Grey.

Guarda il video con l'esibizione di The Seeker a Los Angeles durante la raccolta fondi a favore di Teen Cancer America nel player in cima a questa pagina