Amy Lee degli Evanescence si è esibita a sorpresa con i Tenacious D. Guarda le foto e i video

Lo scorso 22 settembre Amy Lee degli Evanescence è salita a sorpresa sul palco durante un concerto in Tenacious D al Louder Than Life festival in Kentucky. La cantante ha eseguito insieme alla band di Jack Black e Kyle Gass "Kyle Quit The Band" e "Lee".

La cantante ha poi pubblicato alcune immagini della performance sul suo profilo Instagram dopo il concerto, ringraziando la band con la frase "È stata la migliore notte di sempre! Wow!"

