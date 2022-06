I Tenacious D hanno pubblicato un medley degli Who. Il ricavato in beneficenza contro la diffusione delle armi

Quando hanno fondato i Tenacious D nel 1994, Jack Black e il suo amico della Actor’s Gang di Los Angeles Kyle Glass, volevano soprattutto divertirsi e rendere omaggio alla storia del rock.

Come è accaduto in passato con altre band nate da sketch comici, dai Blues Brothers agli Spinal Tap, i Tenacious D hanno iniziato in televisione, come tre stagioni della loro serie televisiva trasmessa dal canale HBO prima di esordire con il primo album omonimo del 2001.

L’amicizia con Dave Grohl (che suona la batteria nell’album) serve a lanciare Jack Black e Kyle Glass nel mondo del rock, e dopo aver aperto i concerti di band come Weezer, Pearl Jam, Tool e Beck, i Tenacious D si ritrovano a riempire le arene nel tour del loro secondo album The Pick of Destiny del 2006 (tra cui una data sold out al Madison Square Garden di New York) e a vincere un Grammy come migliore performance heavy metal nel 2015 con la cover di The Last in Line in Ronnie James Dio.

Nelle scalette dei loro concerti non è mai mancato un tributo agli Who e alla loro rock opera definiva del 1969, Tommy, con un medley di tre canzoni dell’album, Pinball Wizard, There’s a Doctor e Go to the Mirror.

Mentre si preparano alle date del loro Summer Tour 2022 che inizia in Colorado il 16 giugno, i Tenacious D hanno pubblicato il medley su vinile per sostenere l’associazione Everytown for Gun Safety che si batte da anni per la regolamentazione e il controllo della diffusione delle armi da fuoco negli Stati Uniti. Una iniziativa che segue quella dell’anno scorso, un medley dei Beatles con due pezzi da Abbey Road, You Never Give Me Your Money e The End che i Tenacious D hanno pubblicato per sostenere l’organizzazione non governatici Medici senza frontiere.

«Chi altri può fare un degno tributo alla più grande opera rock di tutti i tempi? I Tenacious D» hanno scritto in un comunicato sul proprio sito, «Lavoriamo su questo medley da 20 anni e finalmente è pronto. È una cannonata, godetevelo».

Il tour dei Tenacious D continua per tutta l’estate fino al 22 settembre con una data finale a Louisville, Kentucky. Jack Black e Kyle Glass hanno lanciato anche un nuovo tipo di merchandise decisamente particolare: una loro linea di barrette energetiche alle fibre, in collaborazione con NuGo Nutrition. «Il mondo di oggi è troppo costipato» hanno scritto, «Ma non abbiate paura, arrivano i Tenacious D a salvarlo con le loro deliziose fibre libera-intestino. Divertitevi!»