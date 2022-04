Editors, pubblicato il nuovo singolo Heart Attack. Ascoltalo qui e guarda il video

Gli Editors ritornano con il nuovo singolo “Heart Attack”. Il primo nuovo brano dal 2019 e dall’ingresso nella band del compositore e produttore vincitore di un Ivor Novello Benjamin John Power, aka Blanck Mass, che si unisce ufficialmente agli Editors.

Con la sua intensità elettronica pulsante e i suoi synth anni ’80, “Heart Attack” è un’ottima introduzione alla nuova era degli Editors, pur allineandosi perfettamente con le loro produzioni precedenti grazie alle sonorità gotiche e alla voce di Tom Smith che la rendono immediatamente riconoscibile. “‘Heart Attack’ è un brano che parla di un’ossessione, del perdersi in qualcun altro, è un brano d’amore, un brano d’amore morboso”, rivela Smith.

Per il video, gli Editors si sono rivolti al regista e artista visivo Felix Green, che ha sfruttato la tecnologia dell’intelligenza artificiale per creare un viaggio oscuro e psichedelico, come ha spiegato: “Di solito quando mi affidano un videoclip cerco di calarmi nella canzone e trovare i visual che più la rappresentano. Ultimamente ho lavorato molto con l’arte generata dall’intelligenza artificiale, è una tecnologia relativamente nuova ma che si sta sviluppando a grande velocità. Ci sarà da capire se ha davvero il potenziale di rivoluzionare il processo creativo. Per il momento per me è come lavorare con un regista fuori di testa che ha preso troppa LSD. È sicuramente interessante seguire un computer in un viaggio psichedelico”.

Dopo aver precedentemente collaborato con gli Editors aggiungendo la sua produzione al sesto album Violence, Benjamin John Power si unisce ora a Tom Smith, Justin Lockey, Elliott Williams, Russell Leech ed Ed Lay per questo nuovo capitolo di storia di una band inarrestabile. Lui stesso racconta: “Avendo lavorato con loro per quasi cinque anni, entrare a far parte degli Editors è stata una cosa piuttosto naturale, non l’abbiamo vissuta come una decisione da prendere. Sappiamo tutti che lavoriamo bene insieme, ci troviamo allineati sul lato creativo e siamo molto amici. Essere parte di un ‘conglomerato creativo’ è qualcosa che non mi capitava da tempo e far parte di una band è liberatorio ed elettrizzante allo stesso tempo”.

“Heart Attack” inaugura la nuova era di una delle band più rilevanti, intriganti e durature della scena inglese. Una band che, in ben 17 anni di carriera, non si è mai fermata. Tutti i sei album degli Editors sono stati in Top 10 in UK, due si sono piazzati al #1 e il loro lavoro d’esordio The Back Room era in lizza per un Mercury Prize. Il loro ultimo tour li ha visti esibirsi all’OVO Arena di Wembley nel 2020 per il più grande show da headliner di sempre, dimostrando così quanto il loro pubblico sia sempre stato in costante crescita. Hanno sempre riscosso grande successo anche dall’altra parte del canale, con date sold out e performance da headliner a diversi festival in Europa e nel mondo. Il segreto della loro longevità potrebbe essere la capacità di evolversi continuamente nel sound pur rimanendo sempre ben radicati alla loro visione. E come suggerisce già “Heart Attack”, questo nuovo capitolo non farà eccezione.