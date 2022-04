Quella volta che i Rage Against The Machine vennero banditi dal Saturday Night Live. Guarda il video

Poteva la band che ha fatto della protesta il proprio mantra non essere bandita dal Saturday Night Live? Assolutamente no, e i motivi sono proprio legati alle tematiche portate da sempre sul palco dalla band di Tom Morello e Zack De La Rocha

Nel 1996 venne proposto ai Rage Against The Machine di esibirsi al Saturday Night Live a supporto del nuovo album Evil Empire. Ma i produttori dello show chiesero alla band più rivoluzionaria d'America di suonare proprio nella stessa serata in cui l'ospite principale della puntata era il miliardario repubblicano aspirante presidente Steve Forbes.

Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times la band non era ancora pronta per salire sul palco. Il bassista Tim Commerford afferrò una delle bandiere presenti in scena e la fece a brandelli, correndo successivamente verso il camerino di Forbes e lanciandone i pezzi verso il suo staff come insulto. Sfortunatamente, quel particolare momento non venne filmato, ma la potente esibizione di "Bulls on Parade" è l'unica testimonianza della presenza della band durante lo show quella notte.