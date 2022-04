Tom Morello racconta la storia del metal in 60 secondi! Guarda il video

In occasione dell'uscita di Metal Lords, la commedia rock rilasciata negli scorsi giorni su Netflix, Tom Morello ha pubblicato un divertentissimo video in cui racconta la storia del metal in 60 secondi.

Il chitarrista dei Rage Against The Machine è anche il produttore esecutivo e il produttore musicale della pellicola.

Nel 1965 Tony Iommi si taglia due dita, suona la chitarra in modo diverso e inventa l'heavy metal. Dieci anni dopo si formeranno Motörhead e Iron Maiden.

Nel 1980 escono Blizzard of Ozz di Ozzy Osbourne, Back in Black degli AC/DC, British Steel dei Judas Priest e Heaven and Hell dei Sabbath. Due anni dopo Ozzy morde la testa a un pipistrello.

Nel 1983, Metal Health dei Quiet Riot è il primo album metal a raggiungere la cima delle classifiche e l'anno successivo viene pubblicato "This Is Spinal Tap".

Nel 1985, Dee Snyder pronuncia la parola 'motherf***er' al congresso. Master of Puppets dei Metallica esce nel 1986 e l'anno successivo i Guns pubblicano Appetite For Destruction.

Il film The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years solleva il velo di uno stile di vita nel 1988 e nel 1991 si forma un nuovo tipo di metal alternativo a cui aderiscono Tool e Rage Against the Machine .

Rob Halford dei Judas Priest fa coming out nel 1998 e il metal diventa migliore e più diversificato e nel 2022 esce Metal Lords, un nuovo film metal per una nuova generazione metal.

Guarda il video: