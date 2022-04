Come Bruce Springsteen diede l'ispirazione perfetta all'anima dei Rage Against The Machine

Nel 1996 esce un brano che colpisce nel profondo nella coscienza sociale americana, una ballad acustica che si ispira al suono e all’intenzione di Woody Guthrie in cui il più potente scrittore del rock americano Bruce Springsteen incontra uno degli scrittori più potenti della letteratura americana, John Steinbeck.

Si intitola The Ghost of Tom Joad e prende ispirazione da una delle pagine più toccanti del romanzo “Furore” (in inglese The Grapes of Wrath) con cui nel 1939 John Steinbeck i racconta la storia della famiglia di Tom Joad, contadini cacciati dalla propria terra in marcia verso la California in cerca di una terra promessa che non esiste, un ritratto epico della lotta dell’uomo contro l’ingiustizia.

Bruce Springsteen prende il personaggio di Tom Joad e lo trasforma in un simbolo senza tempo, adattando la sua storia immaginaria alla realtà della società americana, con le sue ineguaglianze e il suo senso di speranza che non svanisce mai, protetto dal fantasma di Tom Joad

Come recita il testo di The Ghost of Tom Joad

Uomini camminano lungo i binari, vanno in un posto da cui non si torna

Elicotteri della polizia stradale arrivano dalle colline,

minestra scaldata al fuoco degli accampamenti sotto il ponte

La fila per gli aiuti è così lunga da girare l'angolo,

benvenuti nel Nuovo Ordine Mondiale

Famiglie dormono nelle loro macchine nel Sudovest

senza casa, senza lavoro, senza pace, senza riposo.

L'autostrada è viva stasera

ma nessuno prende in giro nessuno su dove porti,

io sto qui seduto alla luce del falò

cercando il fantasma di Tom Joad

«Sono sempre stato un fan di questa canzone» ha detto Tom Morello, chitarrista della band più impegnata degli anni ’90, i Rage Against the Machine, «Ho regalato il CD a Zach de La Rocha per Natale».

La forza culturale dei Rage Against the Machine li ha avvicinati ai Clash, ai Public Enemy, a Bruce Springsteen e Bob Dylan (di tutti hanno fatto delle cover) e all’idea di rock come missione sociale. Il loro è un incontro esplosivo tra parole ed elettricità con i suoni incredibili creati dalla chitarra di Tom Morello, il rap feroce di Zach de La Rocha e il monumento metal creato da Bread Wilk e Tim Commerford.

I Rage Against the Machine diventano la coscienza del rock alternativo di Los Angeles a cui danno i contenuti, il volume e la rabbia ma anche un alto livello culturale: con le loro canzoni attaccano il sistema economico e politico, le ingiustizie e la disuguaglianza ma sono costruttivi e motivati, impeccabili nel raccontare la realtà e pretendere un cambiamento.

È quasi inevitabile che il loro atteggiamento nei confronti della musica incontri quello di Bruce Springsteen, costruendo attraverso le parole di Springsteen un collegamento tra la letteratura di John Steinbeck e la società degli anni 90

Hai un biglietto di sola andata verso la terra promessa

Hai un buco nello stomaco per la fame e una pistola in mano

Dormi su un cuscino di pietra dura e ti lavi negli acquedotti della città

Tom disse:“Mamma, ovunque ci sia un poliziotto che picchia qualcuno,

ovunque ci sia un neonato che piange per la fame

ovunque ci sia nell'aria la voglia di lottare contro il sangue e l’odio

cercami, mamma, io sarò lì

Ovunque ci sia qualcuno che combatte per un posto dove vivere

o un lavoro dignitoso e un aiuto,

Ovunque ci sia qualcuno che lotta per essere libero,

guarda nei loro occhi, mamma, e vedrai me

«Stavamo per partire in tour con gli U2 per il PopMart Tour, ma non avevamo nessuna canzone nuova pronta» ha raccontato Tom Morello, «Così ho proposto di fare una cover nel nostro stile di The Ghost of Tom Joad, e ho portato in studio un paio di riff devastanti, che hanno funzionato molto bene». Dopo aver visto la risposta del pubblico, i Rage Against the Machine pubblicano The Ghost of Tom Joad come singolo nel 1997.

Dieci anni dopo, Tom Morello chiude il cerchio: entra a far parte della E Street Band di Bruce Springsteen in tour e nel 2014 registra con lui una versione esplosiva della sua ballad acustica per l’album High Hopes, che sembra una cover dei Rage Against the Machine: «Tom Joad è il pezzo in cui ho sentito che dovevo lasciare il segno» ha detto.