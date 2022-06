Rage Against The Machine, pubblicato il video con le prove del tour 2022. Guardalo qui

Come suonano i Rage Against The Machine nel 2022? Mancano pochi giorni all'inizio del nuovo attesissimo tour della band di Tom Morello riunita con Zack De La Rocha alla voce e per l'occasione è stato pubblicato un video con l'audio delle prove.

La clip, pubblicata su Instagram dalla band, è stata registrata lo scorso 7 giugno e contiene un estratto del brano War Within a Breath pubblicato originariamente all'interno dell'album The Battle of Los Angeles del 1999. L'ultima volta che la band suonò dal vivo il brano fu durante il tour del 2008 in occasione della performance sul palco del festival di Leeds.

L'ultimo live dei RATM risale al 2011 e l'audio pubblicato dalla band rappresenta la prima performance "pubblica" della band in ben 11 anni.

Guarda il video: