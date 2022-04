Queen: per i 30 anni dal Freddie Mercury Tribute Concert una nuova docu-serie su YouTube. Guarda il video

In occasione del trentesimo anniversario dal leggendario Freddie Mercury Tribute Concert la Mercury Phoenix Trust, l'organizzazione benefica fondata per combattere l'AIDS/HIV dopo la morte del leggendario frontman dei Queen, ha deciso di pubblicare in rete un documentario in cinque parti che racconta la storia del concerto andato in scena il 20 aprile 1992 allo stadio di Wembley.

Quel giorno Brian May, Roger Taylor e John Deacon organizzarono a Londra il leggendario concerto, davanti a 72.000 spettatori e più di un miliardo di persone collegate da casa, per celebrare insieme ad una incredibile line-up di star (Metallica, Def Leppard, Guns N' Roses, David Bowie, Roger Daltrey Robert Plant, George Michael, Elton John e molti altri) la vita e la musica di Freddie Mercury e raccogliere fondi per la ricerca contro l’AIDS: «Volevamo fare qualcosa per aumentare la consapevolezza sulla malattia e spingere le persone a proteggersi» ha detto Brian May «La stigmatizzazione dell’AIDS durata per molto tempo era un rischio per l’intera umanità».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Freddie Mercury (@freddiemercury)

Con l'avvicinarsi del 30 anniversario dell'epico show la Mercury Phoenix Trust pubblicherà la serie ricca filmati celebrativi, interviste e foto, il tutto catalogato dalla A alla Z.

Guarda le prime puntate: