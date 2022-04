Taylor Hawkins: la veglia col falò in suo ricordo sulla spiaggia della sua città, Laguna Beach. Guarda il video

L'improvvisa scomparsa del grande Taylor Hawkins lo scorso 25 marzo ha colto di sorpresa il mondo intero provocando spontaneamente moltissimi omaggi e tributi da ogni parte del globo. Un gruppo di fan, amici e residenti di Laguna Beach ha organizzato una veglia con falò, e circle drum, in ricordo del batterista dei Foo Fighters.

Secondo quanto riportato dal giornale Orange County Register, la veglia è stata organizzata sulla spiaggia di Alisio dall'emittente radio locale KX FM. I residenti hanno così deciso di riunirsi attorno al fuoco per ricordare il loro concittadino e amico scomparso suonando musica, battendo ritmi in suo onore e scrivendo messaggi per il membro scomparso dei Foo Fighters.

"Era semplicemente la persona più genuina, positiva e rispettosa che si potesse immaginare", ha dichiarato al Orange Contry Registrer uno dei compagni di classe di Hawkins che ha frequentato con lui la Laguna Beach High School, James Pribram. Pribram ha ricordato di aver riallacciato i legami con il batterista dopo aver acquistato una casa nelle vicinanze e che nella sua vita non si è mai comportato come se fosse una grande rock star: "Ecco perché era così amato da molti, era in sintonia con tutti".

