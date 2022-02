L'ultima volta sul palco di Bon Scott con gli AC/DC. Guarda il video e scopri la storia

Highway to Hell è il sesto album degli AC/DC e all'inizio del 1980 sta lanciando la band e il suo frontman Bon Scott al successo internazionale. È il momento di massima gloria per questo cantante scozzese emigrato in Australia dalla voce di carta vetrata e dalla storia personale turbolenta (è stato pescatore di granchi, postino, camionista, ha trascorso nove mesi in un riformatorio per aver rubato cinquanta litri di benzina e per aver fornito false generalità alla polizia ed è stato scartato dall’esercito perché “socialmente pericoloso”) che è entrato a fare parte della band di Malcolm e Angus Young nel 1974 al posto di Dave Evans.

Il 9 febbraio gli AC/DC sono in Spagna per partecipare al programma televisivo Aplauso: è l’ultima esibizione pubblica di Bon Scott. Sei giorni dopo, il 15 febbraio 1980 viene ritrovato morto nella Renault 5 parcheggiata davanti a casa del suo amico Alistair Kinnear al numero 67 di Overhill Road a East Dulwich dopo una serata alcolica al club Music Machine di Camden Town a Londra. Ha solo 33 anni.