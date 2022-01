La chitarra elettrica costruita con la plastica recuperata dagli oceani: ecco come suona! Guarda il video

Lo youtuber Burls Art, in collaborazione con l'associazione ambientalista 4ocean, ha realizzato un bellissimo progetto di recupero che farà la felicità di tutti i chitarristi, i musicisti e di coloro che hanno a cuore il pianeta e la salute dei nostri mari.

Recuperando materiale plastico direttamente dalle (purtroppo) inquinate acque dei nostri oceani lo youtuber e liutaio ha realizzato, partendo da zero, una bellissima e funzionale chitarra elettrica.

Tutto è iniziato con il recupero del materiale avvenuto al largo della Florida durante un'immersione insieme al team di 4ocean. Poi la plastica recuperata è stata portata nel laboratorio dello youtuber dove è stata fusa, modellata e assemblata per realizzare tutte le componenti utili alla realizzazione della chitarra, dal manico al massiccio corpo.

Il manico della chitarra, dopo diversi tentativi e la rottura del primo prototipo, è stato costruito riempiendo una serie di cannucce recuperate dal mare con un'apposita resina, per poi essere modellato, calibrato e tagliato per l'aggiunta dei tasti. Per saldare il tutto, e rendere solido ma elastico il manico, è stata utilizzata una fiamma ossidrica. Infine sono stati aggiunti i pick up: un humbucker vicino al ponte e un single coil vicino al manico.