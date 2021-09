Bruce Springsteen ha suonato a sorpresa a Ground Zero in memoria delle vittime dell'11 settembre. Guarda il video

In occasione del ventesimo anniversario dell'immane attentato terroristico dell'11 settembre 2001, contro il World Trade Center di New York e il Pentagono di Washington, il grande Bruce Springsteen si è presentato a sorpresa sul palco delle cerimonia commemorativa in memoria delle vittime.

Il Boss, visibilmente commosso, ha interpretato una versione acustica di I'll See You In My Dreams, un brano che tratta della mancanza, del dolore della perdita e della speranza del ricongiungimento attraverso il pensiero e il sogno.

Salendo sul palco della cerimonia a Lower Manhattan, dopo un minuto di silenzio, Springsteen ha aperto la sua esibizione con queste parole: "Possa Dio benedire i nostri fratelli e sorelle caduti, le loro famiglie, i loro amici e i loro cari".

Alla cerimonia erano presenti anche il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, insieme agli ex presidenti Barack Obama e Bill Clinton e alle rispettive mogli Jill Biden, Michelle Obama e Hilary Clinton.

