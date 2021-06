Coldplay, pubblicato il nuovo video di Higher Power diretto dal regista Dave Meyers. Guardalo qui

I Coldplay hanno pubblicato il video ufficiale del loro ultimo singolo Higher Power. Dopo aver rilasciato il lyric video qualche settimana fa in occasione del lancio del nuovo brano sulle piattaforme di streaming, ora la band di Chris Martin ha diffuso il bellissimo nuovo video ambientato in un futuro distopico in pieno stile Blade Runner.

Il regista Dave Meyers – che vanta tra le sue collaborazioni artisti come Taylor Swift, Travis Scott e Billie Eilish – ha firmato le incredibili immagini del video di Higher Power in cui la band esplora un pianeta distrutto ma coloratissimo chiamato Kaotica, il cui alfabeto alieno (il Kaotican) compare nel video e sulla copertina del singolo.

Kaotica è popolato da cani robot, ologrammi giganti e da una gang di ballerini alieni, interpretati dalla Ambiguous Dance Company di Seoul.

Meyers ha dichiarato: “Il video è una metafora di come, in questo momento, tutti ci sentiamo alienati, allontanati a forza dal nostro mondo, come se fossimo su un pianeta alieno. Alla fine ritroviamo l’amore nelle strade e quell’euforia ci fa volare nella stratosfera della nostra stessa energia e del nostro potere superiore”.