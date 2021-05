Guns N' Roses, Slash: il tour della sua incredibile ex villa di Beverly Hills (con tanto di sala per lap dance). Guarda il video

Le case dei nostri idoli inducono sempre una certa curiosità. E se il vostro idolo è Slash, ora potete farvi un’idea di come sia la sua casa di Beverly Hills. Anzi, ex casa, perché il chitarrista l’ha venduta al rapper Big Sean il quale ha deciso di aprire i cancelli della villa e mostrarla, grazie ad un virtual tour pubblicato su YouTube.

La dimora è stata quasi del tutto rinnovata, secondo lo stile del nuovo proprietario che, però, ammette di aver tenuto qualcosa del precedente e illustre inquilino. “[Slash] ha lasciato un paio di teschi, sulle pareti – ha raccontato Sean a NME nel 2020 – C’è anche una porta super colorata che ho tenuto e un dipinto molto molto grande su una delle scale. Quindi, sì, ci sono un paio di cose che ho tenuto, per sicurezza, perché sai, comunque si tratta di Slash!”.

Ma il vero lascito del chitarrista dei Guns N’ Roses si trova nel seminterrato: un vero e proprio nightclub, compreso nella proprietà. L’acquirente non ha modificato nulla del locale, mantenendone lo stile e gli arredi. Semplicemente, ha comprato dei divani nuovi, anche se identici ai vecchi, perché, come dice lui stesso, “Non so che c***o succedesse qua sotto!”. Anche il palo per la lap dance è rimasto al suo posto, semplicemente è stato pulito. Più volte, a quanto pare.

Per il resto, quello che era un tocco un po’ dark e gotico, è stato spazzato via a favore di un gusto più arioso e luminoso.