Gli Evanescence tornano a suonare dal vivo in presenza su un palco. Guarda l'esibizione di Better Without You

Dopo aver pubblicato il tanto atteso e apprezzato nuovo album di inediti The Bitter Truth gli Evanescence, capitanati da Amy Lee, sono tornati a suonare in presenza su un palco al gran completo. La band americana si è esibita in diretta televisiva nello show del mattino The Kelly Clarkson Show, condotto dalla cantautrice americana vincitrice di American Idol nel 2002.

La band, con i nuovi costumi di scena e nuove luci, non ha tradito le attese e ha mostrato tutta la voglia di tornare a calcare i palchi di tutto il mondo con energia e una schiera di nuove canzoni che faranno sicuramente la felicità dei fan vecchi e nuovi.

Gli Evanescence si esibiranno insieme ai Within Temptation il prossimo 28 marzo 2022 al Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano.