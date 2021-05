La prima volta dei Queen live in diretta TV: il concerto all'Hammersmith Odeon nella nuova puntata della serie The Greatest

I Queen hanno pubblicato una nuova puntata della loro serie in streaming The Greatest. Questa settimana la band inglese viene raccontata attraverso la storia delle loro prima esibizione live in diretta radio e televisiva: lo storico concerto all'Odeon Hammersmith di Londra del 1975.

Con video inediti e rarità dell'epoca, questa puntata dell serie The Greatest ci racconta "A Night At The Odeon": siamo nel 1975, è la vigilia di Natale e i Queen si stanno preparando ad un'esibizione che avrebbe cambiato per sempre la loro vita personale e artistica: la prima volta in concerto dal vivo di fronte a un pubblico di milioni di spettatori di TV e radio. La band in quel periodo era a riposo dopo aver vissuto un anno incessante tra studio di registrazione e tour, ma era anche il momento di maggior successo della loro carriera: quindi decisero di tornare di corsa a Londra per suonare al prestigioso Hammersmith Odeon.

Lo show "A Night At The Odeon" fu un passo fondamentale per la band, dando la possibilità a Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor di esibirsi davanti al più grande pubblico della loro carriera fino a quel momento. Il concerto venne trasmesso in contemporanea su BBC TV e su BBC Radio 1, portando il gruppo in milioni di case in tutta la nazione e incoronando i Queen come la più grande rock band di quel momento nel Regno Unito.

Ma nonostante il grande successo di pubblico e fama quel concerto non fu per niente semplice per la band, come raccontato nella puntata dallo stesso Roger Taylor: “Fu abbastanza difficile. In quel momento ci concedemmo un attimo di riposo dopo un anno davvero duro e fummo costretti a rimetterci in pista per fare questo spettacolo importantissimo. Fu un grosso problema il fatto che sarebbe stato trasmesso in diretta la vigilia di Natale... Ricordo di aver pensato 'ah, sicuramente avremo perso il nostro slancio e quel tipo di roba da urlo che avevamo durante il tour!', ricordo di essermi sentito abbastanza preoccupato".

The Greatest, la serie con contenuti inediti e racconti dedicati alla storia della band in occasione del cinquantesimo anniversario dalla fondazione del gruppo inglese. 50 appuntamenti, visibili in streaming sul canale ufficiale della band a cadenza settimanale, ripercorreranno le tappe fondamentali della band fondata nel 1971 da Brian May e Roger Taylor dopo l'ingresso di Freddie Mercury e l'arrivo al basso del grande John Deacon.

È la prima volta che la storia della band viene raccontata in modo completo, dalla nascita a Londra nel 1970 con l’entrata di Freddie Mercury negli Smile, la prima band di Roger Taylor e Brian May, in cui prende il posto di Tim Staffell, fino agli ultimi tour mondiali con Adam Lambert, passando per Bohemian Rhapsody, il Live Aid e i leggendari concerti a Wembley del Magic Tour 1986.

La presentazione fatta dal creatore della serie Simon Lupton, che ha già realizzato cinque documentari sui Queen tra i quali Queen: Days of Our Live ha scatenato l’entusiasmo dei fan: «Un viaggio attraverso spettacolari immagini delle prove, del dietro le quinte e di quello succedeva dopo i concerti dei Queen». Da anni si sapeva dell’esistenza di tantissime registrazioni live fatte durante i tour dei Queen, una band di perfezionisti assoluti che voleva fare di ogni concerto uno spettacolo unico per i fan, e registrava ogni cosa per migliorare sempre. Finalmente questi archivi sono finiti nelle mani di Simon Lupton: «Alcuni dei momenti mostrati nella serie saranno familiari, altri rarissimi o dimenticati» ha detto il creatore della serie The Greatest, aggiungendo che forse ci potrebbero essere altri episodi oltre ai 50 previsti, «Alcuni sono testimonianze di risultati incredibili e di record raggiunti dalla band, altri sono insoliti o bizzarri ma tutti qu ci ricordano l’impatto che i Queen hanno avuto per cinque decenni e continuano ad avere ancora oggi. La storia dei Queen è unica al mondo».

Oltre ai concerti, The Greatest racconterà anche la storia dietro alle canzoni e agli album dei Queen, fino alla loro trasformazione in una “queen experience” con i tour con Adam Lambert alla voce, il musical We Will Rock You, il biopic Bohemian Rhapsody, fino al recente lancio di un videogioco dedicato ai Queen. «Spero che i fan di tutto il mondo apprezzino questa celebrazione delle canzoni senza tempo e delle performance iconiche che Freddie. Brian, Roger e John ci hanno regalato» ha detto Simon Lupton.