I Metallica suonano Enter Sandman al contrario durante le prove di un loro concerto. Guarda il video

In un video inedito, pubblicato da un fan in rete, è possibile dare un'occhiata all'interno della sala prove che i Metallica utilizzano per scaldarsi prima dei loro concerti. Nella breve clip, diffusa su youtube da pochi giorni, la band di James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo e Kirk Hammett si diverte a suonare il loro classico del 1991 Enter Sandman al contrario.

Girato nel 2003, il filmato è stato pubblicato dallo Youtuber ATARAXIA e mostra addirittura James Hetfield mentre cerca di cantare una strofa del brano alla rovescia. Un video divertente che dimostra ancora una volta l'affiatamento e la passione dei Metallica