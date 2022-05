Quella volta che Mike Bongiorno ospitò i Depeche Mode a Superflash (e scambiò Martin Gore per una ragazza)

È forse una delle interviste più divertenti (e forse imbarazzanti) mai realizzate negli anni '80 ma forse per questo viene ricordata con affetto da tutti gli amanti di quel decennio e dai fan italiani dei Depeche Mode.

Il 17 novembre 1983, durante una puntata di Superflash su Canale 5, Mike Bongiorno ospitò Dave Gahan, Andy Fletcher, Alan Wilder e Martin Gore per un'esibizione (in playback) di Everything Counts, tratto dal terzo album in studio del gruppo Construction Time Again.

Durante quella intervista la giovane band inglese, e la rivoluzione culturale che portava con il proprio stile e la propria musica, incontrò una generazione profondamente diversa rappresentata dal grande conduttore televisivo. In quel momento il pubblico collegato da casa conobbe la moda nascente del decennio appena iniziato che avrebbe rivoluzionato per sempre lo stile e la comunicazione di massa.