Metallica, James Hetfield: "abbiamo scritto più di 10 nuove canzoni durante il lockdown". Ecco come

Durante il lockdown degli scorsi mesi molte band hanno cercato di utilizzare il tempo a disposizione per mettere insieme le idee e per sviluppare nuova musica. Dai Weezer a Noel Gallagher fino ai Royal Blood e Foo Fighters, il 2020 ha rappresentato un momento di stop forzato per molte formazioni che hanno cercato di fruttarlo nel modo migliore. La stessa cosa è stata fatta dai Metallica che, secondo il frontman James Hetfield, sono riusciti a scrivere più di 10 nuovi brani a distanza durante lo scorso anno.

Durante un'intervista rilasciata a Fierce Firearms, all'interno del suo padcast The Fierce Life, il cantante e fondatore della band di San Francisco ha raccontato come lui e i suoi compagni hanno collaborato attraverso la piattaforma Zoom, prima di potersi finalmente riunire al quartier generale della band per lavorare alle nuove canzoni, che probabilmente potrebbero finire nel seguito di Hardwired ... To Self Destruct del 2016: "Questa volta è stato tutto sicuramente un po' diverso".

"A causa del covid, me ne stavo semplicemente seduto a casa, in ansia, ma allo stesso mi sentivo creativo e volevo in qualche modo stare insieme ai ragazzi" ha raccontato Hetfield, "così ho iniziato a fare uno Zoom settimanale con la band. Poi una volta ho detto loro: 'Ehi, ho intenzione di scrivere qualcosa di nuovo. Vorrei solo suonare qualcosa e inviarlo a voi ragazzi. Fate quello che volete e vedete poi cosa ne viene fuori. Quindi è così che abbiamo fatto una nuova versione di Blackened".

"Poi abbiamo iniziato a sperimentare con la scrittura attraverso la piattaforma Zoom", ha continuato il frontman dei Metallica, "Ci trovavamo io e Lars, o Kirk e Lars, e avevamo tutto il tempo per scrivere qualcosa. Era molto difficile a causa del ritardo nel suono, quindi non potevamo suonare insieme, ma suonavamo su una click track e ci guardavamo suonare. Il nostro produttore faceva funzionare il mio computer mentre suonavo. Utilizzava il mio PC da Los Angeles mentre io mi trovavo a Vail, in Colorado. Anche Lars aveva un assistente che gestiva il suo computer da Los Angeles, mentre si trovava qui a San Francisco, e così suonavamo insieme, è stato abbastanza buffo. Abbiamo iniziato così a scrivere nuovo materiale. Abbiamo realizzato più di 10 canzoni in quel modo. Poi finalmente ci siamo ritrovati. Puoi fare così tante cose attraverso Zoom".

Ascolta qui l'intervista integrale a James Hetfield dei Metallica