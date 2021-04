John Lennon e Yoko Ono, pubblicato un video inedito in altissima definizione mentre provano "Give Peace a Chance". Guardalo qui

Sul canale YouTube ufficiale di John Lennon è stato rilasciato un video inedito, nel quale l’ex Beatle e la moglie Yoko Ono suonano e cantano il brano Give Peace a Chance.

Nel filmato, risalente al 25 maggio 1969, i due artisti si trovano allo Sheraton Oceanus Hotel delle Bahamas, sei giorni prima del loro famoso secondo Bed-In For Peace, che si sarebbe poi tenuto a Montreal (il primo Bed-In si tenne invece ad Amsterdam, dal 25 marzo 1969).

Il brano sembra ancora essere in fase di scrittura: Lennon suona la chitarra, tenendo il ritmo con un piede, provando il verso Everybody’s talking ‘bout e continuando poi con il reef All we are saying is give peace a chance. Yoko Ono, accanto a lui, canta e sorride ascoltando le frasi inventate dal marito. Il tutto in pieno stile John Lennon: irrisorio e sperimentatore.

Il video è stato girato dal cameraman Nic Knowland e dal tecnico del suono Mike Lax, presenti durante questo momento di prove. Il secondo Bed-In, infatti, si sarebbe dovuto svolgere proprio in quell’albergo alle Bahamas, dopo che alla coppia era stato impedito l’ingresso a New York (prima location scelta per la performance), per l’accusa, risalente al 1968, di possesso di cannabis da parte di Lennon. A causa della disposizione dell’hotel e delle temperature troppo calde, però, il tutto era stato spostato a Montreal, scelta anche per la vicinanza con gli Stati Uniti.

Questa clip, in 5K, è stata rilasciata per lanciare il cofanetto John Lennon / Plastic Ono Band - The Ultimate Collection, in uscita il 23 aprile, che conterrà otto dischi, comprensivi di registrazioni di prove, outtakes, jam e conversazioni in studio, il tutto rimasterizzato e rimixato.