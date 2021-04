Drowned in the Sun, "l'inedito" brano dei Nirvana scritto da un'intelligenza artificiale. Ascoltalo qui

Se un DJ di una qualsiasi stazione radio rock annunciasse questo brano come un'inedito dei Nirvana molti ascoltatori potrebbero crederci perché il risultato di quanto è stato creato da un'intelligenza artificiale è davvero sbalorditivo.

Si chiama Drowned in the Sun ed è una canzone composta interamente da un'intelligenza artificiale del progetto Over the Bridge, un'organizzazione no-profit con sede a Toronto che ha come obiettivo l'intenzione di accendere la luce e puntare l'attenzione sulla tragedia della morte di artisti come Kurt Cobain e aumentare la consapevolezza di come i problemi di salute mentale continuino a influenzare musicisti e artisti nell'industria musicale. Il progetto ha già creato "nuove" canzoni basandosi su artisti come Jimi Hendrix, Amy Winehouse e i The Doors.

"Se tutti questi musicisti che amiamo avessero un aiuto per i loro problemi mentali" ha dichiarato Sean O'Connor, uno dei produttori del progetto Over the Bridge, "in qualche modo nell'industria musicale, la depressione è stata normalizzata e romanticizzata... La loro musica è vista come un'autentica sofferenza".

La "nuova" canzone dei Nirvana è stata creata inserendo alcuni file MIDI nel programma di intelligenza artificiale chiamato Google Magenta, che impara a comporre nello stile di determinati artisti analizzando i loro lavori del passato. La voce per la registrazione del brano è stata fornita dal cantautore di Atlanta Eric Hogan, frontman della tribute band Nevermind: The Ultimate Tribute To Nirvana.