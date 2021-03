Brian May e Kerry Ellis pubblicano Panic Attack 2021: "vogliamo portare speranza per giorni futuri più luminosi"

Il chitarrista dei Queen Brian May e la cantautrice Kerry Ellis hanno pubblicato Panic Attack 2021, una nuova versione di It's Gonna Be All Right - The Panic Attack Song dall'album del 2017 Golden Days.

"Alla fine del 2020 c'era la sensazione che forse dire addio a quell'anno avrebbe portato sollievo dalla pandemia e ora sarebbe iniziata una nuova era di speranza", ha dichiarato Brian May, "Ma purtroppo, dopo il periodo natalizio ci siamo resi conto che nel nuovo anno la lotta dell'umanità contro la pandemia probabilmente sarebbe ancor più peggiorata. Io e Kerry ci siamo resi conto che The Panic Attack Song avrebbe avuto un significato completamente nuovo per milioni di persone in tutto il mondo che hanno sentito crescere in loro la sensazione di panico. Qui Regno Unito c'era sicuramente la sensazione che tutti fossimo stati ingannati dal Nuovo Anno".

La cantautrice Kerry Ellis, che ha interpretato il personaggio di Meat nella produzione originale del musical We Will Rock You dei Queen, ha aggiunto: "Sono estremamente entusiasta di iniziare quest'anno con una canzone piena di speranza. Registrare e mettere insieme i pezzi per Panic Attack 2021 durante il lockdown è stata una sfida, ma anche questo è il bello. La musica è così potente ed è incredibile quello che si può ancora creare nonostante le tante restrizioni. Spero che questa canzone e questo video possano infondere alle persone tanta speranza e gioia, come è stato per me e Brian mentre lo registravamo. Abbiamo avuto tutti un anno piuttosto difficile ma ricordate: Andrà tutto bene!"

La linea vocale del brano Panic Attack 2021 è stata registrata da Kelly Ellis su un computer portatile nella sua cucina mentre, le esibizioni presenti nel video sono state registrate sui telefonini dei sue artisti prima di essere inviate al regista Simon Lupton, che sta attualmente lavorando alla serie YouTube The Greatest dei Queen.