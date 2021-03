Gli Evanescence hanno pubblicato il nuovo singolo Better Without You. Ascoltalo qui

Gli Evanescence hanno pubblicato il nuovo inedito estratto dall'album The Bitter Truth in uscita il prossimo 26 marzo.

La band di Amy Lee ha condiviso sulle principali piattaforme di streaming online il potente singolo Better Without You.

A 10 anni di distanza dall’ultimo disco di inediti The Bitter Truth uscirò il prossimo 26 marzo 2021 (e già in pre-order in versione digitale, CD, doppio vinile e nella speciale versione Limited Edition Deluxe contenente un CD, una rivista, un poster e una musicassetta con esclusivi contenuti audio). Dominato dalla presenza di chitarre e atmosfere epiche, The Bitter Truth è una raccolta di tracce che si ispirano alle realtà spesso amare di questo XXI secolo. In Yeah Right, brano caratterizzato da un travolgente sound industrial, Amy Lee racconta con cinismo l’esperienza della band maturata fino ad oggi nell’industria musicale.