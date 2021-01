I White Stripes pubblicano una performance inedita di Seven Nation Army del 2007. Guarda il video

I White Stripes hanno pubblicato una potentissima versione dal vivo della loro inconfondibile Seven Nation Army. Il video, che vede la luce per la prima volta, è stato registrato dalla band di Jack e Meg White durante l'edizione del 2007 del festival di Bonnaroo in Tennessee.

Da qualche mese i "fratelli" White hanno deciso di riaprire i propri archivi condividendo per la prima volta video e performance live inedite a seguito della pubblicazione del loro Greatest Hits.

Oltre alla raccolta di successi, la band poco prima di natale ha pubblicato un film animato su YouTube, della durata di circa un'ora e mezza, dal titolo Yule Log.

Guardalo qui: