Gli AC/DC hanno pubblicato il video ufficiale del nuovo singolo Realize! Angus Young: "lo scrissi con Malcolm". Guardalo qui

È stato pubblicato il videoclip di Realize, l'ultimo singolo estratto da Power Up!, il nuovo album di inediti degli AC/DC. Anticipato da un bellissimo trailer il video è stato girato in studio dalla band composta da Angus Young, Brian Johnson, Cliff Williams, Phil Rudd e Stevie Young.

Diretto dai registi Clemens Habicht e Josh Cheuse, il video è stato girato utilizzando delle speciali telecamere a 360°. Durante una recente intervista rilasciata al canale francese Heavy1, Angus Young ha raccontato la genesi e il significato di Realize, brano di apertura del nuovo album: "Ricordo di aver lavorato su Realize assieme a Malcolm. Ci dedicammo un bel po' di tempo. Era un'altra delle sue grandi idee che aveva e so bene quanto gli piacesse questo brano. Ricordo quando lo stavamo scrivendo, lo sforzo che ci mise e come gli fece prendere forma. Ricordo che insieme demmo forma alla parte musicale, sapendo esattamente come farlo. Mi diede la sua idea geniale, mi spiegò il ritornello, mi diede l'idea per la strofa e di come voleva il testo, la cantò accennandomela. E quando lo ascoltai mi rimase impresso nella testa tutto il giorno. E pensai "ma quanto è intelligente? Ha appena inventato qualcosa". Era una di quelle cose che continuavo a ripetere e ripetere nella mia testa".

TRACKLIST

Realize

Rejection

Shot In The Dark

Through The Mists Of Time

Kick You When You’re Down

Witch’s Spell

Demon Fire

Wild Reputation

No Man’s Land

Systems Down

Money Shot

Code Red