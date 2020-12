Quella volta che David Bowie e Billy Corgan suonarono insieme "All The Young Dudes". Guarda il video

Nel 1997 al Madison Square Garden di New York il grande David Bowie organizzò un concerto senza precedenti per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno. Alla serata parteciparono come ospiti tantissimi artisti del panorama pop rock mondiale tra i qualiFoo Fighters, Robert Smith dei The Cure, Sonic Youth e Lou Reed. Ma fu durante il bis che un giovane Billy Corgan venne chiamato sul palco dal Duca Bianco per una bellissima esibizione di "All The Young Dudes".

Il frontman degli Smashing Pumpkins divenne molto amico di David Bowie durante gli anni '90, i due condividevano la stessa etichetta discografica e spesso gli capitava di incontrarlo durante alcune serate o eventi organizzati dalla major. Billy Corgan ha ricordato di come il grande Duca Bianco fu un vero esempio da seguire per lui, studiandone gli alti e bassi e soprattutto l'atteggiamento avuto durante quel decennio in cui Bowie venne tratto dall'industri discografica come "uno qualunque". Il frontman degli Smashing Pumpkins ha raccontato l'aneddoto poco dopo la scomparsa di Bowie nel 2016 in occasione di una serata di presentazione di un lavoro della band: "Eravamo nella stessa etichetta discografica, ci incrociavamo qua e là. È stato trattato in modo orribile negli anni '90. È stato davvero difficile da guardare. Mentre cercava di trovare la sua strada (e lo fece). Verso la fine degli anni '90 cercò di ricollegarsi al suo passato trovando una nuova via, chiamiamola la terza versione di se stesso"