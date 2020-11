Liam Gallagher ha pubblicato il nuovo brano natalizio All You're Dreaming Of. Tutto il ricavato andrà in beneficenza

Liam Gallagher ha pubblicato All You're Dreaming Of, il suo primo singolo natalizio.

L'ex Oasis ha pubblicato il brano in occasione delle festività natalizie. Liam Gallagher donerà tutti i proventi ricavati dalle vendite della canzone all'associazione Action For Children, che fornisce un supporto e un aiuto importante ai i bambini in difficoltà durante il periodo delle feste.

Liam Gallagher ha così commentato la pubblicazione del suo nuovo brano: ""'All You Are Dreaming Of' diventa istantaneamente un classico, perfetto per questo periodo dell'anno. Considerando l'anno che abbiamo vissuto tutti, spero che questa canzone riporti l'amore e la speranza tanto necessari. Bing Crosby ne sarebbe stato orgoglioso".