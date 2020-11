Eddie Vedder ha pubblicato il nuovo inedito "Matter Of Time". Ascoltalo qui e guarda il video

Eddie Vedder ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo Matter Of Time. Il leader dei Pearl Jam ha presentato il brano in occasione dell'evento benefico in streaming Venture Into Cures organizzato da Eddie Vedder e dalla moglie Jill. L'evento è stato creato per raccogliere fondi da destinare all’EB Research Partnership, l'organizzazione no profit fondata dai coniugi Vedder per finanziare la ricerca per la cura dell’epidermolisi bollosa.

Il video con il live stream integrale della serata a cui hanno partecipato tra gli altri anche Bradley Cooper, Glen Hansard, Chris Hemsworth, Jimmy Kimmel, David Letterman e Willie Nelson

Oltre a svelare il nuovo singolo, il leader dei Pearl Jam ha anche eseguito in streaming una nuova versione di Say Hi, il brano originariamente scritto da Vedder per i bambini della fondazione da lui supportata.

Guarda qui il nuovo video di Say Hi:

Il singolo di Matter Of Time, insieme a Say Hi, sarà pubblicato anche in vinile 7" tramite lo store online dei Pearl Jam.